الصحة العالمية: حصيلة وفيات كورونا ارتفعت 6% في العالم خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بكورونا في العالم ارتفع بنسبة 6% بواقع 51 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن 3.6 مليون شخص أصيبوا خلال الفترة المذكورة.

وأشارت المنظمة إلى أنه "الإصابات مستمرة في النمو لأكثر من شهر".

وأضافت أنه "في الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، أشارت التقارير إلى إصابة 3.6 مليون حالة"، فيما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات فيروس كورونا".

ورجحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، إن "هناك احتمالية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".

وأضاف: "يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير لمكافحة الفيروس.. سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم".

المصدر: RT