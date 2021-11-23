بعد تفشي إنفلونزا الطيور.. التشيك تحظر إخراج الدواجن إلى الهواء الطلق
Reuters YH/af
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حظرت إدارة الرقابة البيطرية في جمهورية التشيك إخراج الدواجن إلى الهواء الطلق في مزارعها بسبب إنفلونزا الطيور.
وأشار "راديو التشيك" إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار حتى يرفع الأطباء البيطريون هذا الحظر، عن إبقاء الدواجن في أماكن مغلقة مخصصة".
وأضاف: "تستثنى من ذلك مزارع تربية النعام والحمام".
ويتعرض المخالفون للغرامات، فبالنسبة للكيانات القانونية يتم تغريمها بـ2 مليون كرون (حوالي 80 ألف يورو)، أما للأفراد فتصل الغرامة إلى 100 ألف كرون (حوالي 4 آلاف يورو).
المصدر: "تاس"
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