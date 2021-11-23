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استسلام 100 "داعشي" شرقي أفغانستان

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استسلام 100
Reuters PARWIZ
مجموعة من عناصر "داعش" الذين سلموا أنفسهم في جلال آباد (صورة أرشيفية)
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استسلم نحو 100 مسلح تابعون لتنظيم "داعش" في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤول محلي.

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وأوضح محمد بشير، مدير مكتب إدارة الاستخبارات العامة للصحفيين، أن هؤلاء المسلحين كانوا ينشطون في مناطق موماند دارا وتشابارهار وكوت وخوجياني.

وقال المسؤول إنه سيتم تعزيز السلام والاستقرار في الولاية الجبلية بشكل أكبر مع استسلام المسلحين السابقين، فيما دعا المسلحون رفاقهم بالتنظيم إلى تسليم أسلحتهم.

ولم يعلق تنظيم "داعش" الذي شن عدة هجمات في ننغرهار خلال الأشهر القليلة الماضية، على نبأ استسلام عناصره.

المصدر: "شينخوا"

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