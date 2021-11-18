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قوات "طالبان" تقضي على خلية لـ"داعش" في ولاية كابل

أخبار العالم العربي

قوات
Reuters
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تمكنت القوات الخاصة التابعة لحركة "طالبان"، من كشف خلية لتنظيم "داعش" في منطقة قلعة مراد بيك بولاية كابل.

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وفي تغريدة على حساب "الإمارة الإسلامية" في "تويتر"، قالت حركة "طالبان" إن "القوات الخاصة التابعة لها تمكنت، يوم أمس، من كشف خلية لتنظيم "داعش" في منطقة قلعة مراد بيك بمديرية شكردره بولاية كابل الأفغانية، حيث قتلت جميع أفرادها، كما تم القبض على عدد منهم مع كمية من الأسلحة والمتفجرات".

وأضافت "هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين، لكن تم القضاء عليها قبل تنفيذ مخططاتها الخبيثة".

المصدر: RT

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