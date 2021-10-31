حساب "طالبان" على "تويتر" يظلل صورة شخص شارك في اجتماع حول "تعزيز الأمن" (صورة)

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حساب "الإمارة الإسلامية" في "تويتر" صورة أثارت ردود فعل مستغربة لدى المغردين، بعد أن ظهر فيها أحد الأشخاص "مظلل الوجه" حتى لا تبدو ملامحه.

والتُقطت الصورة خلال اجتماع خاص شارك فيه وزير خارجية تركمنستان مرادوف، ووزير دفاع حركة "طالبان" المولوي محمد يعقوب مجاهد، في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

ودعا أحد المعلقين على الصورة الحركة إلى التحلي بـ"الشفافية" و"عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب إذا كنتم تريدون دولة"، فيما اختلف متفاعلون آخرون حول هوية الشخص، بين من قال إنه قيادي لم ترد الحركة كشف هويته، وبين من اعتقد أن الأمر يتعلق بـ"سيدة أو صحفية"، لم ترغب الحركة في نشر صورتها.

في اجتماع خاص، التقی وزير خارجية #تركمنستان مرادوف بوزير دفاع إمارة #أفغانستان الإسلامية المولوي محمد يعقوب مجاهد، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة #كابل.

خلال اللقاء جرى بحث مفصل حول تعزيز أمن الحدود بين البلدين وتأمين مشروع "تابي". pic.twitter.com/2b4LmS4XQu — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) October 31, 2021

يذكر أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين أفغانستان وتركمانستان وتأمين مشروع خط غاز "تابي".

المصدر: RT