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حساب "طالبان" على "تويتر" يظلل صورة شخص شارك في اجتماع حول "تعزيز الأمن" (صورة)

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حساب
Reuters /FW1F/William Maclean
قياديون في حركة طالبان -أرشيف-
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نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حساب "الإمارة الإسلامية" في "تويتر" صورة أثارت ردود فعل مستغربة لدى المغردين، بعد أن ظهر فيها أحد الأشخاص "مظلل الوجه" حتى لا تبدو ملامحه.

والتُقطت الصورة خلال اجتماع خاص شارك فيه وزير خارجية تركمنستان مرادوف، ووزير دفاع حركة "طالبان" المولوي محمد يعقوب مجاهد، في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

ودعا أحد المعلقين على الصورة الحركة إلى التحلي بـ"الشفافية" و"عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب إذا كنتم تريدون دولة"، فيما اختلف متفاعلون آخرون حول هوية الشخص، بين من قال إنه قيادي لم ترد الحركة كشف هويته، وبين من اعتقد أن الأمر يتعلق بـ"سيدة أو صحفية"، لم ترغب الحركة في نشر صورتها.

يذكر أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين أفغانستان وتركمانستان وتأمين مشروع خط غاز "تابي".

المصدر: RT

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