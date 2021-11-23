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رئاسة كوريا الجنوبية: لا نعتزم زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون دو-هوان

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رئاسة كوريا الجنوبية: لا نعتزم زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون دو-هوان
Reuters
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أكدت الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تعتزم تقديم الزهور أو زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون دو-هوان.

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وأعرب المكتب الرئاسي عن أسفه لوفاة الرئيس الأسبق تشون دو-هوان دون أن يعتذر عن حملة القمع الدموية لانتفاضة عام 1980 المؤيدة للديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي إن المكتب الرئاسي لا يعتزم تقديم الزهور أو زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون، الذي توفي في منزله في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 90 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم والأمراض المزمنة.

وأضافت بارك أن المكتب الرئاسي "يصلي من أجل الفقيد ويرسل كلمات التعاطف والتعزية إلى أسرته الثكلى".

المصدر: "يونهاب"

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