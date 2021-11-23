غانتس يتوجه الليلة إلى المغرب في زيارة "تاريخية"

يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، هذه الليلة، في زيارة "تاريخية" غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها إلى المملكة المغربية، تمتد على مدار 48 ساعة.

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ومن المتوقع أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع. وكان المغرب قد اقتنى مؤخرا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية.

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب، وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.

كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بوصول "بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل" في اطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ومن المقرر أن يتجول أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل وكتابة تقارير عن تلك الزيارة لتشجيع المغاربة للقدوم الى إسرائيل والتمتع بمعالمها".

يشار الى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية اتخذت منحى متلاحما لا سيما على ضوء اتفاقات إبراهيم التي شملت العديد من الدول العربية بدءا بالإمارات والبحرين ثم المغرب. وترجمت هذه الاتفاقات بتعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الدول وإسرائيل على عدة صعد.

المصدر: I24NEWS.TV