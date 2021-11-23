صحيفة عبرية: صحافيون ومدونون مغاربة وصلوا إلى إسرائيل

وصلت بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة وصلت الى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لافتة إلى أن المؤثرين المغاربة سيتجولون في إسرائيل وسيوصون الزوار المحتملين من المغرب المجيء والتجول في البلاد.

وأضافت أن الزيارة تستغرق خمسة أيام وسيزورون خلالها مدينة القدس، ومدن أخرى.

وسيجتمع أعضاء البعثة مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد ونواب كنيست، وسيمكثون في فندق VERT بمدينة القدس، والذي جهز لهم استقبالا خاصا شمل مكانا مخصصا للصلاة، إضافة لقنوات تلفزيونية مغربية في غرفهم.

يشار إلى أنه في إطار الاتفاقيات الابراهيمية، تم تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، في إطار ذلك فتحت ممثلتان دبلوماسيتان، واستؤنفت الرحلات المباشرة بين البلدين.

المصدر: i24news