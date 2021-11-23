ماس: ألمانيا ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا لكن بشرط
Sputnik
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قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا.
وشدد الوزير، على أن تحقيق ذلك يتطلب إحراز تقدم في حل النزاع في دونباس.
وأضاف الوزير الألماني، في كلمته اليوم الثلاثاء في منتدى السياسة الخارجية في برلين: "بالطبع، نريد علاقات أفضل مع روسيا. ويمكن لهذه العلاقات فقط أن تتحسن، عن طريق تحقيق تقدم في حل النزاع في شرق أوكرانيا، وعلى أساس اتفاقيات مينسك".
المصدر: تاس
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