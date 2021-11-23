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ماس: ألمانيا ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا لكن بشرط

أخبار العالم

ماس: ألمانيا ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا لكن بشرط
Sputnik
مدينة برلين
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قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا.

وشدد الوزير، على أن تحقيق ذلك يتطلب إحراز تقدم في حل النزاع في دونباس.

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وأضاف الوزير الألماني، في كلمته اليوم الثلاثاء في منتدى السياسة الخارجية في برلين: "بالطبع، نريد علاقات أفضل مع روسيا. ويمكن لهذه العلاقات فقط أن تتحسن، عن طريق تحقيق تقدم في حل النزاع في شرق أوكرانيا، وعلى أساس اتفاقيات مينسك".

المصدر: تاس

 

 

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