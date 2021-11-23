مسؤول تركي: لم يكن لتركيا يوما ما مشكلة مع الشعب المصري

قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إنه لم يكن لبلاده مشكلة مع الشعب المصري، وإن موقفها ضد "الانقلاب"، لأنها "تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلابية".

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وفي حديث تلفزيوني الاثنين، دعا قورتولموش الحكومة المصرية إلى اتخاذ "قرار حاسم لتأسيس الديموقراطية في مصر"، وقال: "ندعو الإخوة المصريين لحل المشاكل الداخلية عبر الحوار والتمسك بالديموقراطية". وأردف: "أقول إن القاعدة الأساسية هي زيادة الحوار والأخوة والتعاون، ونحن منذ البداية لم يكن لدينا أي مشكلة مع الشعب المصري، نحن وقفنا ضد الانقلاب كدولة تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلابية".

وفي محاولة لتحسين العلاقات الرسمية بين البلدين، أجرت تركيا ومصر جولتي مشاورات خلال العام الجاري حول تطبيع علاقاتهما، واتفقتا مع نهاية الجولة الثانية بأنقرة في سبتمبر الماضي على مواصلة هذه المشاورات.

المصدر: الأناضول