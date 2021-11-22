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نيويورك.. إصابة 5 أشخاص بحريق اندلع وسط المدينة

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نيويورك.. إصابة 5 أشخاص بحريق اندلع وسط المدينة
Reuters
الإطفاء في مدينة نيويورك - أرشيف
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أعلنت مديرية الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية نقل 5 أشخاص إلى المستشفى أصيبوا في حريق اندلع في مبنى قرب مركز "روكفلر" في مانهاتن وسط المدينة.

وقال متحدث باسم الإطفاء إن "5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى وتلقى اثنان منهم المساعدة على الفور".

وأشار إلى أن الحريق وقع في الطابق الـ10 من مبنى مكون من 49 طابقا.

وأضاف: "تمت السيطرة على الحريق بعد أقل من ساعة على نشوبه".

المصدر: "تاس"

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