شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة في مخزن بنيويورك (فيديو)

ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف على مخزن في منطقة بروكلين.

وأضافت القوات في بيان، تم اعتقال المشتبه به اسمه جويل مانغل (38 عاما)، بسبب استخدامه المزعوم لقنابل حارقة، والتي تعرف بشكل شائع باسم " قنابل مولوتوف" والتي اسفرت عن تلف وتدمير مخزن في بروكلين يقع في 496 جادة نوستراند، في 30 اكتوبر 2021.

وأشارت القوات إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المطعم في الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب المطعم

ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.

المصدر:وسائل إعلام أمريكية