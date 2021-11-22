بيسكوف: الغرب يقوم بحملة لتصوير روسيا كتهديد للتسوية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تسجل حملة إعلامية تنطلق من دول غربية، بهدف تقديم موسكو كتهديد لعملية التسوية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "نرى وجود حملة إعلامية تستهدفنا. ويتم استخدام وكالة أنباء بلومبرغ كبوق لبث التضليل، ونحن نسجل كذلك أن بعض الصحف الأمريكية تشارك في ذلك". ويهدف تأجيج التوتر هذا، إلى تقديم روسيا كجهة تهدد عملية التسوية".

ولم يستبعد بيسكوف، أن تكون هذه الحملة كتمويه للتغطية على "الأفكار العدوانية التي قد تدور في كييف".

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وقال بيسكوف: "أقصد هنا النوايا العدوانية والرغبة المحتملة في حل مشكلة الجنوب الشرقي بالقوة".

في وقت سابق، ذكرت بلومبرغ نقلا عن عدة مصادر، أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصلوا مع زملائهم الأوروبيين، وأعربوا خلال ذلك عن مخاوفهم بشأن استعداد روسيا المحتمل لغزو أوكرانيا.

ونوهت الوكالة، بأن التقييم الأمريكي لخطط روسيا يستند إلى معلومات سرية تحتفظ بها الولايات المتحدة فقط.

المصدر: تاس