الصين مستعدة للتوقيع على بروتوكول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين إن بلاده مستعدة للتوقيع على بروتوكول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف شي جين بينغ، في كلمته بالفيديو خلال قمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقامة علاقات الحوار بين الصين وآسيان: "تدعم الصين جهود آسيان لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومستعدة للتوقيع على بروتوكول معاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، في أقرب وقت ممكن".

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وشدد الزعيم الصيني على أن بكين تعارض بحزم الهيمنة وسياسة القوة، ولن تسعى أبدا للهيمنة، وهي مستعدة للحفاظ على علاقات ودية طويلة الأمد مع الدول المجاورة، من أجل ضمان السلام في المنطقة بشكل مشترك.

وقال "يجب أن نكون بناة ومدافعين عن السلام الإقليمي، وأن نلتزم بصلابة بالحوار والشراكة، وعدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة، وأن نحارب بشكل مشترك مختلف العوامل السلبية التي تهدد بتقويض السلام".

وشدد الرئيس الصيني، على أن المنطقة تواجه مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، وبالتالي، ينبغي الالتزام بمفهوم جماعي وشامل ومستدام للأمن، وينبغي تعميق التعاون في الدفاع ومكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود.

المصدر: نوفوستي