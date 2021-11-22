شي: الصين لن تسعى أبدا إلى "الاستئساد" وستعمل مع دول آسيان للقضاء على "التطفل"

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الاثنين، إن بكين لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة ولن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".

وأضاف أن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

كما صرح بأن الصين ودول رابطة آسيان التي تضم 10 دول، تحررت من كآبة الحرب الباردة واشتركتا في الحفاظ على استقرار المنطقة.

المصدر: رويترز