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مصدران: قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان

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مصدران: قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان
Reuters
قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ
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أفاد مصدران مطلعان على قمة لزعماء الصين-آسيان، اليوم الاثنين، بأن قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، سيغيب عن القمة التي تجرى عن بعد.

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وقال المصدران، وهما من حكومتي اثنتين من الدول المشاركة، إن ميانمار سيمثلها بدلا من ذلك سفيرها لدى الصين.

وكانت قمة إقليمية قد استبعدت في أكتوبر الماضي قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ الذي قاد حملة قمع دموية ضد المعارضة منذ استيلائه على السلطة من حكومة ميانمار المدنية في الأول من فبراير الماضي.

المصدر: رويترز

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