هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب ساحل فيجي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بمنطقة أرخبيل فيجي جنوب المحيط الهادئ.

وأشار إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 406 كيلومترات شمال غربي عاصمة فيجي سوفا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 77.3 ألف نسمة".

وأضاف: "الهزة وقعت على عمق 30 كم تحت سطح الأرض".

واستبعد المركز أي خطر لحدوث موجة تسونامي نتيجة للهزة.

المصدر: "تاس"