بلغاريا.. استطلاعات الرأي ترجح فوز الرئيس الحالي في جولة الإعادة

رجحت استطلاعات الرأي في بلغاريا فوز الرئيس المنتهية ولايته رومين راديف بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق.

ومنحت النتائج التي نشرتها العديد من منظمات استطلاع الرأي راديف (58 عاما)، والذي يسعى للفوز بولاية ثانية 5 سنوات نسبة 65% من أصوات الناخبين.

وترددت أنباء عن حصول عميد جامعة صوفيا، أتاناس غيردجيكوف (58عاما)، والمدعوم من حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، على نسبة 32% من أصوات الناخبين، فيما صوتت نسبة 3% ضد كلا المرشحين.

وتمكن راديف، وهو أحد أشد المنتقدين لبوريسوف ومؤيد قوي لاحتجاجات العام الماضي المناهضة للفساد، من حشد عدد كبير من المواطنين ممن سئموا من ساسة يرونهم فاسدين.

وعين راديف حكومتين مؤقتتين متتاليتين كشفتا النقاب عن قضايا فساد مزعومة في القطاعين الصناعي والمالي في بلغاريا.

وقال عقب الإدلاء بصوته اليوم الأحد: "دعونا لا نعطي الماضي فرصة لنسف مستقبلنا.. ليجد كل شخص 15 دقيقة اليوم للتصويت حتى لا نضيع السنوات الخمس المقبلة".

المصدر: "أ ب"