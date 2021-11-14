الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثالث انتخابات هذا العام في محاولة لكسر الجمود

يصوت الناخبون في بلغاريا في ثالث انتخابات برلمانية هذا العام، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى نتيجة أخرى غير حاسمة يمكن أن تعرقل جهود معالجة ارتفاع أسعار الطاقة والفساد.

وتفتح لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة صباحا(5:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة الثامنة مساء(1800 بتوقيت غرينتش).

إقرأ المزيد

وقد يؤدي الفشل مرة أخرى في كسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتشكيل حكومة عاملة في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إبطاء خطط البلاد لاعتماد اليورو بحلول عام 2024.

وتجري أيضا انتخابات رئيس البلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي رومين راديف (58 عاما) يستعد للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد انتخابات الإعادة المحتملة في 21 نوفمبر.

وتواجه بلغاريا حالة من الغموض السياسي منذ أبريل عندما أنهت انتخابات حكم رئيس الوزراء السابق، بويكو بوريسوف، وحزبه من يمين الوسط والذي استمر عشرات السنين، في أعقاب احتجاجات ضخمة مناهضة للفساد ضده العام الماضي.

وحالت خلافات وتناحر سياسي دون تشكيل خصومه، أو ما يسمى بأحزاب التغيير، من تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات أبريل/ نيسان وانتخابات أخرى جرت في يوليو/ تموز.

وأعطت أحدث استطلاعات للرأي لحزب بوريسوف دعما بلغ 24 في المئة، مما يضعه في طريقه ليكون أكبر حزب في البرلمان.

لكن محللين يقولون إن من غير المرجح أن يجد بوريسوف (62 عاما) ، حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي.

المصدر: رويترز