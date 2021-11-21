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الصين تعلن اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

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الصين تعلن اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية
Reuters BAZ RATNER
الشرطة الكونغولية
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أعلنت الصين اختطاف 5 من مواطنيها يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، وأكدت أنه لا تتوفر لديها أي معلومات عن الخاطفين أو مصير المخطوفين.

وقالت السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية إن خمسة مواطنين صينيين تم اختطافهم يوم الأحد على أيدي مسلحين مجهولين.

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا الاثنين الماضي في هجوم مسلح استهدف قرية تشابوسيكو الواقعة في منطقة إيتوري شمال شرقي البلاد.

وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم فرض الرئيس فيلكس تشيسيكيدي سابقا الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد.

المصدر: "صحيفة الشعب الصينية" + RT

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