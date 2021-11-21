الصين تعلن اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الصين اختطاف 5 من مواطنيها يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، وأكدت أنه لا تتوفر لديها أي معلومات عن الخاطفين أو مصير المخطوفين.

وقالت السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية إن خمسة مواطنين صينيين تم اختطافهم يوم الأحد على أيدي مسلحين مجهولين.

#JustIn: The Chinese embassy of the Democratic Republic of Congo confirmed that five Chinese nationals were kidnapped by unidentified militants in a mine on Sunday. pic.twitter.com/z1I8yR36eB — People's Daily, China (@PDChina) November 21, 2021

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا الاثنين الماضي في هجوم مسلح استهدف قرية تشابوسيكو الواقعة في منطقة إيتوري شمال شرقي البلاد.

وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم فرض الرئيس فيلكس تشيسيكيدي سابقا الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد.

المصدر: "صحيفة الشعب الصينية" + RT