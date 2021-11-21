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نتنياهو: على "حماس" أن تدفع ثمنا باهظا لهجوم القدس

أخبار العالم

نتنياهو: على
Reuters Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على هجوم مسلح وقع في القدس اليوم الأحد وخلف قتيلا وثلاثة جرحى.

 

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وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر": أبعث بأحر التعازي لأسرة القتيل وأدعو معكم من أجل شفاء الجرحى في الهجوم المميت في القدس". وأضاف: "حماس التي تقف وراء الهجوم يجب أن تدفع ثمنا باهظا لهذا القتل الإجرامي في قلب عاصمتنا".

فيما أفادت القناة 7 التلفزيونية الإسرائيلية بأن أحد المصابين جراء عملية إطلاق النار في القدس والذي حالته خطيرة هو الحاخام "أهارون يهودا بن طوفا" وعائلته تقول إنه يصارع الموت.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت سابقا إن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بعملية هجوم مسلح وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وفي تقارير أولية، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا، مشيرة إلى أن المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقا.

فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مطلق النار وهو فلسطيني (42 عاما) من سكان مخيم شعفاط، قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه العملية.

وأصدرت حركة "حماس" بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم.

 

المصدر: RT + وكالات

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