قتيل و3 جرحى إسرائيليين بعملية مسلحة في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بعملية هجوم مسلح وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنه حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم "نفذ إرهابي مسلح بسلاح من نوع باريتا، عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس".

وأضاف البيان، أن إطلاق النار أسفر عن إصابة مدنيين بجروح خطيرة، وفق مصادر طبية، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإصابة شرطيين آخرين بجروح طفيفة.

وأكد البيان أن أفراد قوات الشرطة وحرس الحدود "ردوا باطلاق النار" على المهاجم وقاموا "بتحييده".

وفي وقت لاحق أكد مسؤول بالمستشفى أن أحد الجرحى توفي متأثرا بجروحه.

وفي تقارير أولية، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا، مشيرة إلى ان المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقا.

من جانبها، أفادت مراسلتنا بأن منفذ العملية ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلحا ويلبس درعا واقيا من الرصاص، موضحة أنه كان يحمل سلاح رشاش "كارلوغوستاف".

SECURITY INCIDENT: A Palestinian armed with Carlo submachine-gun opened gunfire towards ISF personnel and was shot dead; Another Palestinian carried at a stabbing attack and fled the scene.



Ongoing ISF search operations; Intensive search measures at all Jerusalem Checkpoints pic.twitter.com/DQQoMHCwsE — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2021

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن فلسطيني (42 عاما) من سكان مخيم شعفاط، قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة ورجل أمن للمستوطنين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية