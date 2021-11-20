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إطلاق نار يثير الذعر في مطار أمريكي (فيديو)

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إطلاق نار يثير الذعر في مطار أمريكي (فيديو)
Reuters
مطار أتلانتا الأمريكية
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أثار إطلاق للنار بالخطأ في مطار أتلانتا الأمريكية يوم السبت حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار.

ووقع إطلاق النار في منطقة الفحص الأمني، وقالت إدارة المطار: "وقع حادث عرضي في المطار.. لا يوجد خطر على الركاب أو الموظفين.. التحقيق جار وسيتم نشر المزيد من المعلومات".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية ودولية مقطع فيديو يظهر محاولات الركاب في صالة المطار الهرب من إطلاق النار.

وعلى صعيد المطارات، كشفت إدارة أمن النقل الأمريكية عن سفر 2.24 مليون راكب جوا الجمعة، في أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة في توقف السفر والعمل في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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