إطلاق نار يثير الذعر في مطار أمريكي (فيديو)

أثار إطلاق للنار بالخطأ في مطار أتلانتا الأمريكية يوم السبت حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار.

ووقع إطلاق النار في منطقة الفحص الأمني، وقالت إدارة المطار: "وقع حادث عرضي في المطار.. لا يوجد خطر على الركاب أو الموظفين.. التحقيق جار وسيتم نشر المزيد من المعلومات".

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

ونشرت وسائل إعلام أمريكية ودولية مقطع فيديو يظهر محاولات الركاب في صالة المطار الهرب من إطلاق النار.

An “unintentional gun discharge” in the #Atlanta airport, #US causes panic among passengers who thought there was an active shooter.



▪️“At approximately 1:30 pm today a weapon accidently discharged at ATL’s security screening area” airport said on social media. pic.twitter.com/uslZbyunEX — EHA News (@eha_news) November 20, 2021

Crazy scenes at Hartsfield-Jackson Atlanta Airport 😱



According to ATL Airport, “There is not an active shooter. there was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing” pic.twitter.com/JLLSS6hSlH — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) November 20, 2021

وعلى صعيد المطارات، كشفت إدارة أمن النقل الأمريكية عن سفر 2.24 مليون راكب جوا الجمعة، في أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة في توقف السفر والعمل في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية