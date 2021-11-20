إيران.. إحراق مكتب نائب محافظ بعد تصريحات حول احتجاجات 2019 (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجهولين أحرقوا واجهة مكتب نائب إيراني محافظ، بعد تصريحات أدلى بها مؤخرا حول احتجاجات عام 2019 وأثارت انتقادات واسعة.

وسبق لنوروزي وقال في حديث نشر الأسبوع الماضي: "كنت بين الذين أطلقوا النار على الناس. أطلقنا النار. من يجرؤ على محاكمتنا اليوم؟".

وذكرت وكالة "فارس" "أن النار أضرمت مساء الجمعة في واجهة مكتب حجة الإسلام حسن نوروزي، ممثل دائرة رباط كريم الانتخابية" جنوب طهران، مضيفة أن المهاجمين "مجهولون".

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء إيران في نوفمبر 2019 بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار الوقود.

وأحرقوا محطات البنزين وتعرضت مراكز الشرطة للهجمات ونهبت المتاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن.

المصدر: "أ ف ب" + RT