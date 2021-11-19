كلينتون تحذر من العملات المشفرة وعواقبها الوخيمة على الدولار (فيديو)

شنت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون هجوما عنيفا على العملات المشفرة، مشددة على أن تبنيها على ‏نطاق واسع قد يقوض العملات التقليدية بما فيها الدولار الأمريكي.

كما أشارت إلى أن العملات المشفرة لديها القدرة على إضعاف دول بأكملها في نهاية المطاف.

وقالت خلال "منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد" يوم الجمعة في سنغافورة: "الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه مجموعة من التحديات الجديدة، بما في ذلك المعلومات المضللة والذكاء الصناعي".

وأضافت: هناك مجال آخر آمل أن تبدأ الدول في إيلاء اهتمام أكبر له وهو ظهور العملة المشفرة القادرة على تقويض العملات، وتقويض دور الدولار كعملة احتياطية، وزعزعة استقرار الدول، ربما بدءا من الدول الصغيرة ووصولا للدول الكبيرة.

المصدر: "بلومبيرغ"