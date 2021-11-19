الجيش الأمريكي يمنع تجديد عقود منتسبيه غير المطعمين ضد كورونا

أفاد موقع Defense One بأن قيادة الجيش الأمريكي أصدرت أمرا يمنع تجديد عقود منتسبي الجيش غير المطعمين ضد فيروس كورونا، وترقيتهم في الخدمة.

وحسب تقرير للموقع، فإن المذكرة التي وقعت عليها وزيرة شؤون الجيش كريستين وورموث، طالبت بوضع إشارة خاصة على الملفات الشخصية للعسكريين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وسيحرم رافضو التطعيم من فرص الترقية أو المنح الدراسية أو الحصول على جوائز ومكافآت وغير ذلك من حوافز.

كما يتيح الأمر لقادة الوحدات والفصائل فرض قيود على مواصلة العسكريين الرافضين للتطعيم خدمتهم العسكرية، إن لم تكن لديهم شهادة طبية تؤكدة استحالة تلقيهم اللقاح لأسباب صحية.

ويشمل الأمر القوات البرية وقوات الاحتياط والحرس الوطني.

وحسب التقرير، فقد تم تطعيم نحو 67% من كوادر القوات البرية الأمريكية، ونحو 52% من كوادر الحرس الوطني التابع لها.

المصدر: Defense One