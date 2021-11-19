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بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى

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بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى
Reuters US ARMY
مدرعات تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا تتوفر لدى بلاده أي أدلة، تثبت وقوع الأسلحة التي غنمتها طالبان عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أيدي جماعات مسلحة أخرى.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما فى أبوجا:

"لا يتوفر لدينا أي دليل على أن الأسلحة التي تم توفيرها في البداية لقوات الأمن الأفغانية على مدى 20 عاما ثم انتهى بها المطاف في أيدي طالبان، تم تسليمها لجماعات مسلحة أخرى".

وأضاف: "أكبر جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان، هي تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان" عدو طالبان اللدود".

المصدر: "تاس"

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