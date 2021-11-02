 
مباشر

تحذير من عواقب وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى السوق السوداء

أخبار العالم

تحذير من عواقب وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى السوق السوداء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn4o

قال رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إنه في حال وصلت الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء فإن ذلك سيمثل مشكلة للعالم بأسره.

وقال شوغاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، بثتها اليوم الثلاثاء، إن "ترك الأمريكيين لأسلحة ومعدات عسكرية بمثل هذا الكم الهائل أصبح مشكلة كبيرة، ليس فقط لأفغانستان، ولكن للعالم بأسره، نظرا لأن مختلف التنظيمات الإرهابية تنشط في هذا البلد"، مضيفا أن "هذا السلاح سوف يقع في أيديهم أيضا، هذا إذا لم يكن قد وقع".

كذلك لم يستبعد شوغاييف أن تدخل هذه الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء.

وأضاف رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، أنه في هذه الحالة يمكن أن تصل الأسلحة إلى أي مكان في العالم.

وقال: "من الممكن أن تنتظرنا مفاجآت غير سارة للغاية. خاصة وأن الولايات المتحدة تركت معدات خطيرة للغاية هناك".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا