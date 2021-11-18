مصدر مقرب من غولن ينفي شائعات وفاته

نفى مصدر مقرب من قيادة منظمة "الجيل الذهبي" التي أسسها المعارض التركي فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، شائعات تناقلتها وسائل إعلام تركية عن مقتل غولن.

وقال المصدر: "هذه المعلومات غير صحيحة.. إنها كاذبة".

من جهتها، أشارت شرطة بنسلفانيا إلى أنها "لا تستطيع التعليق على هذه المعلومات".

ونشرت البوابة الإخبارية التركية Oda TV خبرا مفاده أن "غولن تسمم في منزله في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة"، وانتشر الخبر على الشبكات الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية.

بدورها، لم تؤكد وسائل الإعلام الأمريكية الخبر، معللة ذلك بأنه "ليس لديها معلومات تأكيد أو نفي وفاة غولن".

المصدر: "تاس"