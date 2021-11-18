بعد انتشار خبر تسممه.. صحيفة تركية تكشف حقيقة الوضع الصحي للداعية غولن

تداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن وفاة الداعية الإسلامي فتح الله غولن زعيم حركة "خدمة" متسمما وانتحار أحد طلابه المرافقين له، وهو ما نفته صحيفة تركية.

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وقالت صحيفة "زمان" التركية إن قناة Oda TV كانت أول من نشر تلك المعلومات يوم أمس الأربعاء، ومن ثم نشرت صحيفة "جمهوريت" الخبر على موقعها الإلكتروني استنادا للقناة.

وكالنار في الهشيم تم تداول الخبر حول تسمم غولن على يد استخباراتي تسلل إلى مقر إقامته في الولايات المتحدة، وانتحار أحد الطلاب المقربين منه.

وحول تلك الأخبار نقلت "زمان" عن مقربين من غولن أن الأنباء المتداولة حول تعرضه للتسمم وانتحار أحد طلابه عارية تماما من الصحة، وأن الحالة الصحية لفتح الله غولن جيدة ومستقرة.

وقالت الصحيفة إن الخبر الذي "فبركته وسائل إعلام موالية للرئيس (رجب طيب) أردوغان، أثار السخرية بين رواد الإعلام الاجتماعي.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية