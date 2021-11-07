برلماني تركي يكشف مكيدة دبرها أردوغان لفتح الله غولن

قال جاهد أوزكان نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يدبر مكيدة لفتح الله غولن، بدعوته إياه للعودة إلى الوطن.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن جاهد أوزكان علق على الدعوة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مؤسس حركة "الخدمة" فتح الله غولن، عام 2012 خلال حفل ختام منافسات أولمبياد اللغة التركية بمدينة اسطنبول، لـ"إنهاء حالة الاشتياق والعودة إلى تركيا".

وأضافت أنه وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قال أوزكان: "لو كان غولن أنهى حالة الاشتياق هذه وعاد لكان سيرى ما سيفعله الرئيس أردوغان به، مشيرا بذلك إلى نوايا خبيثة كان يخفيها أردوغان وراء دعوته.

وأشارت إلى أن البرلماني التركي تناول أيضا عبارة "لم نمنحهم مبتغاهم" التي استخدمها أردوغان بشأن حركة "الخدمة" خلال أحداث تحقيقات الفساد والرشوة التي وقعت نهاية عام 2013.

يُذكر أن أردوغان كان قد وجه كلمة إلى غولن خلال خطبته بختام منافسات أولمبياد اللغة التركية باسطنبول عام 2012، قائلا: "نريد أن نرى فيما بيننا هؤلاء المغتربين بالخارج ممن يشعرون بالحنين إلى أرض الوطن.. أرى أنه حان الوقت لإنهاء هذا الاشتياق، فنحن نريد له أن ينتهي".

وتطالب تركيا الولايات المتحدة منذ 5 سنوات، بترحيل المفكر الإسلامي التركي المعارض محمد فتح الله غولن، الذي يقيم في الأراضي الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية