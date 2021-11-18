بساكي: بايدن لم يقل أنه لا يعتبر شي جين بينغ صديقه

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن، لم يقل إنه "لا يعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ صديقه"، بل ربما تربطه به علاقة صادقة.

وقالت: "لم يقل الرئيس ذلك.. هو يعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصا يعرفه منذ فترة طويلة، وقد تربطه علاقة صادقة به".

وأضافت: "لا يمكنني الحديث عن الكيفية التي تصف بها الصين الأشخاص الذين يعرفونهم في أنحاء العالم، يمكنني فقط أن أصف كيف ينظر الرئيس إلى هذه العلاقة".

وفي معرض ردها على سؤال عما إذا كان بايدن قد طلب من شي جين بينغ التعاون في التحقيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية في منشأ كورونا، قالت: "من الواضح أن هذا ما نريده. وهذا ما نصر عليه.. تحدث الرئيس علنا عن ذلك في عدة مناسبات، ونقل مسؤولو الأمن القومي لدينا هذه المعلومات بوضوح شديد.. لا أعتقد أن هذا سر".

وتابعت: "بايدن يسعى لمشاركة أكبر من الحكومة في بكين وأن تقدم بيانات ومعلومات أكثر شفافية عن منشأ كورونا".

واستمر اجتماع بايدن مع شي عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" لأكثر من ثلاث ساعات، وهو أول اجتماع بين الزعيمين منذ تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه في يناير 2021.

المصدر: "تاس"