 
مباشر

البيت الأبيض يؤكد عقد القمة الافتراضية بين بايدن وشي يوم الاثنين المقبل

أخبار العالم

البيت الأبيض يؤكد عقد القمة الافتراضية بين بايدن وشي يوم الاثنين المقبل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq2l

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "الزعيمين سيبحثان السبل لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول، إضافة إلى سبل العمل المشترك في المجالات، حيث تتطابق مصالحنا".

إقرأ المزيد
بكين: الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن اجتماع رئيسي البلدين
بكين: الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن اجتماع رئيسي البلدين

وأكدت بساكي أن بايدن "سيؤكد بوضوح على نوايا وأولويات الولايات المتحدة، وسيتحدث بشكل واضح وصريح عن قلقنا الخاص تجاه الصين".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله، إن بايدن يعتزم الاستفادة من اللقاء لغرض التأكيد على أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع الصين، لكنها لا تريد نزاعا معها، وأن الولايات المتحدة تريد من بكين أن "تلعب وفق القواعد".

وأشار المسؤول إلى أنه من غير المرجح أن تكون للقمة نتائج ملموسة ومحددة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا