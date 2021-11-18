هزة بقوة 6.3 درجة قبالة بابوا غينيا الجديدة (صور)

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة بقوة 6.3 درجة وقعة على بعد 199 كم عن الساحل الجنوبي الشرقي لكوكوبو في بابوا غينيا الجديدة اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

وقال المركز إن الهزة وقعت على عمق 13 كيلومترا ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: وكالات