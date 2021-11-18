بيسكوف يعلن التحضير لزيارة بوتين إلى الهند

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند.

وذكر بيسكوف، أن الكرملين سيعلن لاحقا وفي الوقت المناسب، المواعيد الدقيقة.

وأضاف بيسكوف: "في الواقع، على جدول الأعمال التحضير لزيارة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى الهند. سنصدر إعلانا رسميا في الوقت المناسب وسنبلغكم بالمواعيد المحددة".

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في وقت سابق، قال السفير الهندي في موسكو بالا فينكاتيش فارما، في مقابلة مع "تاس"، إنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ديسمبر 2021، ومن المتوقع إبرام عدد من الاتفاقيات خلال لقاء القمة، بما في ذلك في مجال الدفاع.

المصدر: تاس