 
مباشر

روسيا تبدأ تزويد الهند بمنظومات صواريخ "إس-400"

أخبار العالم

روسيا تبدأ تزويد الهند بمنظومات صواريخ
Reuters
منظومات الدفاع الجوي إس 400
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqbh

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".

وقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبيا لهذه المجمعات، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا