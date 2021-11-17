مستشار ترامب السابق يدفع ببراءته في قضية ازدراء الكونغرس

دفع ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ببراءته بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية تهمتين متعلقتين بازدراء الكونغرس.

وأفادت وثائق المحكمة بأن بانون، دفع ببراءته من تهم جنائية تخص تحديه أمر استدعاء من لجنة بمجلس النواب الأمريكي تحقق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في الكابيتول.

وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الخميس، لكنه وافق على التنازل عن حقه في قراءة رسمية للائحة الاتهام.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، الأسبوع الماضي لائحة اتهام إلى بانون الذي مثل أمام المحكمة لأول مرة أمام المحكمة يوم الاثنين، بتهمتي ازدراء الكونغرس.

وصرح بانون للصحفيين بعد إطلاق سراحه: "أقول لكم الآن هذا سيكون تصرفا جهنميا من قبل الـ(لمدعي العام) ميريك غارليند، و(رئيسة مجلس النواب) نانسي بيلوسي وجو بايدن... إننا نعتزم الانتقال إلى الهجوم، تعبنا من اللعب في الدفاع".

وأضاف بانون: "إنني لن أتراجع أبدا. لقد اعتقلوا هذه المرة الرجل الخطأ".

المصدر: "رويترز"