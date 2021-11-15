بانون بعد إطلاق سراحه: هذا تصرف جهنمي من قبل بايدن وبيلوسي

قرر القضاء الأمريكي إطلاق سراح ستيفن بانون، الذي عمل وقتا طويلا كمستشار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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والاثنين مثل بانون، بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى يوم الجمعة تهمتين متعلقتين بازدراء الكونغرس، أمام قاضي الصلح، روبن ميريويذر، الذي أطلق سراحه بناء على تعهد شخصي شريطة أن يسجل نفسه عبر الهاتف كل أسبوع، مع أن تبدأ جلسات النظر في جوهر القضية يوم الخميس.

وصرح بانون للصحفيين بعد إطلاق سراحه: "أقول لكم الآن هذا سيكون تصرفا جهنميا من قبل الـ(لمدعي العام) ميريك غارليند، و(رئيسة مجلس النواب) نانسي بيلوسي وجو بايدن... إننا نعتزم الانتقال إلى الهجوم، تعبنا من اللعب في الدفاع".

وأضاف بانون: "إنني لن أتراجع أبدا. لقد اعتقلوا هذه المرة الرجل الخطأ".

قبل ذلك بساعات، سلم بانون نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، محاطا بحراس شخصيين يرتدون ملابس سوداء، بعد أن أعلنت وزارة العدل توجيه تهمتين إليه بعدم حضور جلسة استماع في مجلس النواب حول أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير ورفض تقديم الوثائق التي طلبت منه.

وقال بانون، المستشار السياسي السابق لترامب، قبل تسليم نفسه: "نحن نسقط نظام بايدن".

المصدر: وكالات