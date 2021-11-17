بريطانيا تعلن تحطم مقاتلة "إف 35" تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط ونجاة الطيار

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة "إف 35" تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط خلال تحليق روتيني، مضيفة أن الطيار نجح في قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.

وقالت الوزارة في بيان إن "طيارا بريطانيا قذف نفسه خارج مقاتلة من طراز إف 35 خلال عملية طيران روتينية فوق البحر الأبيض المتوسط هذا الصباح".

وأضافت أن "الطيار أعيد بأمان إلى السفينة وفُتح تحقيق في الموضوع"، لافتة إلى أنه "لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت".

A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.



The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 17, 2021

المصدر: RT