النيجر.. مقتل وجرح العشرات في هجوم على مخيم للطوارق

قتل 22 شخصا وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، إثر هجوم استهدف مخيما للطوارق في النيجر، ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي أن الهجوم استهدف المخيم في مدينة باكورات غرب النيجر.

وكان الجيش النيجري أعلن، الشهر الماضي، مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على سوق في قرية ميالي في مقاطعة بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.

وأسفر الهجوم على القرية عن مقتل 4 أشخاص إضافة إلى إحراق عدة سيارات، ونهب بضائع ومؤن.

وتعاني النيجر منذ العام 2015 من تزايد نفوذ تنظيمات إرهابية خاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق حيث الحدود مع مالي.

المصدر: "سبوتنيك"