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سفارة بيلاروس في بروكسل تعلق استقبال المواطنين حول قضايا قنصلية

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سفارة بيلاروس في بروكسل تعلق استقبال المواطنين حول قضايا قنصلية
Facebook@byinbrussels
مبنى السفارة البيلاروسية في بروكسل
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أعلنت السفارة البيلاروسية لدى بروكسل، اليوم الأربعاء، تعليق استقبال المواطنين حول قضايا قنصلية حتى إشعار آخر.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن تعليق الاستقبال جاء لأسباب فنية، وذلك على خلفية "قيام مجهولين في أغسطس 2021 بإضرام النار في مبنى سفارة جمهورية بيلاروس في مملكة بلجيكا".

المصدر: موقع سفارة بيلاروس في بروكسل  

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