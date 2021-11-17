بعد إصابتها بالتواء في الظهر.. الملكة إليزابييث تقف مبتسمة في قصر ويندسور

ظهرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وهي تقف مبتسمة في قصر ويندسور، بعدما أعلن قصر باكنغهام قبل أيام أن الملكة أصيبت بالتواء في ظهرها، ولن تحضر قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين.

ويأتي ظهور الملكة إليزابيث هذا، بعد أن أشار البعض إلى وجود مخاوف من أن الملكة قد تضطر إلى تقليص واجباتها الملكية العامة، خصوصا أن إصابتها بالتواء في ظهرها يأتي بعد أن أعلن قصر باكنغهام نهاية شهر أكتوبر الماضي أن الملكة ستغيب، بنصيحة من الأطباء، عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي استضافته مؤخرا مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا).

المصدر: "رويترز" + RT