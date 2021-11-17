تشاووش أوغلو: عمليات أرمينيا ضد أذربيجان "هجوم إرهابي" ولم نتخل عن دعم باكو الشقيقة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، دعم أنقرة الكامل لباكو، وجاء ذلك في اليوم التالي على وقف إطلاق النار على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

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وعلق تشاووش أوغلو على المواجهات العسكرية الأخيرة قائلا إن "استهداف أرمينيا للأراضي الأذربيجانية هجوم إرهابي".

وتابع: "سنتخذ خطوات جماعية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة (القوقاز)، ونحن جاهزون إن كانت أرمينيا مستعدة لذلك، أما إذا فضّلت العمليات الاستفزازية فمصيرها الخسارة"

وتعهد تشاووش أوغلو باستمرار وقوف بلاده إلى جانب باكو قائلا: "الشقيقة أذربيجان لم ولن تكون وحيدة ولن نتخلى عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في اتصال هاتفي أجراه بنظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، دعم أنقرة لأذربيجان.

المصدر: "الأناضول" + وكالات