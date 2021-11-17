وكالة: انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران (فيديو)
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بوقوع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، موضحة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.
وأوضحت الوكالة أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.
حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021
خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد
براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4Xpic.twitter.com/qScZZ35flQ
ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.
وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".
المصدر: "تسنيم"
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