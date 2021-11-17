وكالة: انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران (فيديو)

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بوقوع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، موضحة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.

حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان



خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد

براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4Xpic.twitter.com/qScZZ35flQ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021

ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.

وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

المصدر: "تسنيم"