أرمينيا وأذربيجان تعلنان حصيلة الضحايا نتيجة الاشتبكات الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأربعاء، أنها فقدت الاتصال بـ24 جنديا، ومقتل عسكري واحد، وتم أسر 13 آخرين، من جانبها أعلنت أذربيجان عن مقتل 7 جنود وإصابة 10 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان اليوم الأربعاء، إن مصير 24 جنديا لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال بهم، نتيجة الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن نقطتي مراقبة تابعتين للجيش الأرمني وقعتا تحت سيطرة القوات الأذربيجانية.

وأضافت الوزارة أن نحو 70 جنديا اذربيجانيا قتلوا أو جرحوا خلال الاشتباكات، كما تم تدمير4 ناقلات جند.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل 7 من جنودها وإصابة 10 آخرين في الاشتباكات التي دارت أمس الثلاثاء مع القوات الأرمنية، وأكدت أن الوضع الأمني على الحدود الآن مستقر.

المصدر: نوفوستي