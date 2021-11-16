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بريطانيا.. 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بريطانيا.. 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 214 وفاة و37243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 143159، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9637190.

 

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 47 وفاة و39705 إصابات بالفيروس.

المصدر: "رويترز" 

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