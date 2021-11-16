" فايزر" تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس".

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية عن صفقة لجعل دوائها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم متاحا بسعر أرخص في البلدان الفقيرة، إذا اجتاز التجارب والموافقة التنظيمية.

#UPDATE US pharmaceutical giant Pfizer announces a deal to make its oral antiviral Covid-19 medication available more cheaply in poorer countries, if it passes trials and regulatory approval pic.twitter.com/XSiHOIeVo1 — AFP News Agency (@AFP) November 16, 2021

المصدر: "فرانس برس"