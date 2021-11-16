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" فايزر" تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

أخبار العالم

Reuters ZENICA
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أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس".

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية عن صفقة لجعل دوائها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم متاحا بسعر أرخص في البلدان الفقيرة، إذا اجتاز التجارب والموافقة التنظيمية.

المصدر: "فرانس برس"

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