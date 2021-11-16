المجموعة العسكرية توجه تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء انتخابات 2020 لزعيمة ميانمار السابقة

ستوجه إلى الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير والمستهدفة مذاك بعدة اجراءات قضائية، تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء الانتخابات التشريعية للعام 2020.

وأفادت صحيفة "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" (Global New Light of Myanmar) أن سو تشي ستُلاحق بتهمة "التزوير الانتخابي"، وستجري ملاحقة 15 مسؤولا آخر كانوا قد أوقفوا أثناء انقلاب فبراير، وبينهم الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، بالتهمة نفسها.

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وسو تشي ملاحقة بحجة انتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.

ويتولى الجيش السلطة في ميانمار(بورما سابقا) منذ انقلاب 1 فبراير ضد الحكومة المدنية للمستشارة أونغ سان سو تشي.

وأنهى الانقلاب مرحلة تعتبر ديمقراطية استمرت 10 سنوات، ويشن العسكريون حملة ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 شخص واعتقل 8400 ، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

المصدر: أف ب