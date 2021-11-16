لافروف: الاتهامات الأمريكية لروسيا بخلق مخاطر للاستخدام السلمي للفضاء هي نفاق ولا أساس لها في الواقع

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صحة المزاعم الأمريكية حول خلق روسيا لمخاطر في مجال الاستخدام السلمي للفضاء، وقال إن هذه المزاعم مجرد نفاق ولا أساس لها.

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "نفضل لو تجلس الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات، بدلا من الاتهامات الكلامية، وتناقش مخاوفها بشأن الاتفاقية التي تقترحها روسيا والصين لمنع سباق التسلح (في الفضاء) والتي لم تستطع للولايات المتحدة قبولها".

وجاء تصريح وزير الخارجية ردا على مزاعم قيادة القوات الفضائية في الجيش الأمريكي، التي قالت إن روسيا أجرت اختبارا على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وزعمت أن الاختبار اتخذ قمرا صناعيا سوفيتيا كهدف.

وتحدثت تقارير إعلامية أمس الاثنين، أن حطام في الفضاء مر بالقرب من محطة الفضاء الدولية بفاصل ساعة ونصف، ودفع الحطام رواد الفضاء إلى الاختباء.

وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن سحابة من مئات قطع حطام ظهرت نتيجة اختبار روسيا للأنظمة المضادة للأقمار الصناعية.

كذلك تحدثت قيادة قوات الفضاء الأمريكية عن اختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، مشيرة إلى أنه أصاب القمر الصناعي الروسي "كوسموس-1408".

وزعمت قيادة القوات الفضائية الأمريكية في بيان نشر على موقعها أن "روسيا اختبرت صاروخا مضادا للأقمار الصناعية يوم 15 نوفمبر، وقد أصاب القمر الصناعي الروسي كوسموس-1408، وخلق حقل حطام في مدار أرضي منخفض".

ووصفت قيادة القوات الفضائية الأمريكية هذا الأمر بأنه تجاهل لسلامة الفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في ديسمبر العام الماضي، أن روسيا أجرت اختبارا جديدا لصاروخ يهدف إلى تدمير الأقمار الصناعية.

وتعليقا على التصريحات الأمريكية آنذاك، قالت روسيا إن الولايات المتحدة تحاول من خلال ذلك تبرير خططها الخاصة لنشر أسلحة في الفضاء.

المصدر: RT + نوفوستي