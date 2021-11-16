الجيش الأمريكي: روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

قالت قيادة القوات الفضائية في الجيش المريكي، إن روسيا أجرت اختبارا على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وزعمت أن الاختبار اتخذ قمرا صناعيا سوفييتيا كهدف.

وذكرت قيادة القوات الفضائية الأمريكي في بيان، نشر على موقعها أن "روسيا اختبرت صاروخا مضادا للأقمار الصناعية يوم 15 نوفمبر، وقد أصاب القمر الصناعي الروسي كوسموس -1408، وخلقت حقل حطام في مدار أرضي منخفض".

ووصف قيادة القوات الفضائية الأمر بأنه تجاهل لسلامة الفضاء.

وزعم البيان أن حطام القمر الصناعي سيمثل تهديدا من التهديدات للمركبات الفضائية والبعثات، وسيجبرها على القيام بمناورات لتجنب الاصطدام بها.

وقالت القيادة إن الأنظمة المضادة للأقمار الصناعية التي تطورها روسيا الاتحادية ستعقد مهمة للولايات المتحدة وحلفائها في الفضاء، وزعمت أنها تقوض الاستقرار الاستراتيجي وتشكل تهديدا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أجرت اختبارات "متهور" على أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وزعمت أنها تشكل تهديدات لرواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية.

وفي نفس السياق زعمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الاثنين، أن الحطام الناتج عن اختبار الصاروخ المضاد للأقمار الصناعية أجبر طاقم محطة الفضاء الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

وقال مدير وكالة "ناسا"، بيل نيلسون، وقال نيلسون في بيان نُشر على موقع الوكالة: "بسبب الحطام الناتج عن الاختبارات للأنظمة الروسية المضادة للأقمار الصناعية، اتخذ رواد الفضاء ورواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية إجراءات عاجلة لضمان السلامة".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في ديسمبر العام الماضي، أن روسيا أجرت اختبارا جديدا لصاروخ يهدف إلى تدمير الأقمار الصناعية.

وتعليقا على التصريحات الأمريكية آنذاك، قالت روسيا إن الولايات المتحدة تحاول من خلال ذلك تبرير خططها الخاصة لنشر أسلحة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي